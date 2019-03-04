React разработчик в крупную компанию

Нужно на сайте CarAutoStudio, продублировать условия фильтра в горизонтальном виде. На сайте уже это реализовано в разделе "камеры заднего вида". Нужно сделать по аналогии в другом разделе Покажу все как надо реализовать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Мы - американская компания 2by2. Занимаемся хостингом и туризмом. На нашем сайте 2by2host.com можно найти контактную информацию, адрес и другие данные.
Для нашего основного проекта - tripshock.com - ищем React разработчиков на полный день либо частичную занятость.
В данный момент мы перестраиваем сервис, меняем его архитектуру и сильно расширяем функциональность, поэтому открываем эту вакансию.
Сейчас наша команда состоит из 15 бэкенд и фронтенд разработчиков, в том числе 1 русскоговорящий менеджер и 2 англоязычных. Большинство из них работают с нами много лет и почти всех разработчиков мы встретили здесь на Веблансере.
Условия работы: работа удалённая, в спокойной атмосфере и подходящем для вас темпе, без стрессов и давления. Мы заинтересованы в длительных отношениях с сотрудниками, которые показывают хорошие результаты и готовы развиваться.
График работы может быть подстроен под вас. Не обязательно сидеть N часов подряд на рабочем месте. Большинство наших сотрудников выбрали себе график самостоятельно и работают по нему.
Оплата происходит через Payoneer или Paypal а так же через межбанковские переводы. Заключаем контракты. В ваших заявках сообщайте пожалуйста свои требования по зарплате и мы их обсудим.
От вас, помимо хороших знаний и опыта в работе с React, мы ожидаем ответственного отношения к работе, серьезного подхода к решению поставленных задач, честности и открытости. Так же необходимо умение работать с чужим кодом и в команде, иметь чувство "правильности"/вкуса и английский на хорошем письменном уровне.
Рассмотрение заявок и начало сотрудничества:
1. Вы отправляете письмо на [email protected] со ссылкой на данную вакансию и с приложением примера вашего кода. Код должен быть целиком ваш, без сторонних библиотек. Можете добавить ваше резюме или какие-то сведения, которые на ваш взгляд будут нам интересны.
2. Мы проверяем ваш код. Если он устраивает, переходим к следующему этапу.
3. Созваниваемся в скайпе и задаём друг другу вопросы.
4. Если всё успешно, мы начинаем сотрудничество.
Спасибо!
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