React разработчик в крупную компанию

Добрый день!

Мы - американская компания 2by2. Занимаемся хостингом и туризмом. На нашем сайте 2by2host.com можно найти контактную информацию, адрес и другие данные.

Для нашего основного проекта - tripshock.com - ищем React разработчиков на полный день либо частичную занятость.

В данный момент мы перестраиваем сервис, меняем его архитектуру и сильно расширяем функциональность, поэтому открываем эту вакансию.

Сейчас наша команда состоит из 15 бэкенд и фронтенд разработчиков, в том числе 1 русскоговорящий менеджер и 2 англоязычных. Большинство из них работают с нами много лет и почти всех разработчиков мы встретили здесь на Веблансере.

Условия работы: работа удалённая, в спокойной атмосфере и подходящем для вас темпе, без стрессов и давления. Мы заинтересованы в длительных отношениях с сотрудниками, которые показывают хорошие результаты и готовы развиваться.

График работы может быть подстроен под вас. Не обязательно сидеть N часов подряд на рабочем месте. Большинство наших сотрудников выбрали себе график самостоятельно и работают по нему.

Оплата происходит через Payoneer или Paypal а так же через межбанковские переводы. Заключаем контракты. В ваших заявках сообщайте пожалуйста свои требования по зарплате и мы их обсудим.

От вас, помимо хороших знаний и опыта в работе с React, мы ожидаем ответственного отношения к работе, серьезного подхода к решению поставленных задач, честности и открытости. Так же необходимо умение работать с чужим кодом и в команде, иметь чувство "правильности"/вкуса и английский на хорошем письменном уровне.

Рассмотрение заявок и начало сотрудничества:

1. Вы отправляете письмо на [email protected] со ссылкой на данную вакансию и с приложением примера вашего кода. Код должен быть целиком ваш, без сторонних библиотек. Можете добавить ваше резюме или какие-то сведения, которые на ваш взгляд будут нам интересны.

2. Мы проверяем ваш код. Если он устраивает, переходим к следующему этапу.

3. Созваниваемся в скайпе и задаём друг другу вопросы.

4. Если всё успешно, мы начинаем сотрудничество.

Спасибо!