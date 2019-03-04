Интеграция Opencart2.1 > moysklad.ru 1. интергация товаров 2. интеграция заказов 3. интеграция статуса 4. интеграция возврата товара остальное все обсуждаемо :)
Нужно перевести сайт OpenCart 3 c апача на Nginx и PHP-FPM
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется интернет магазин на OpenCart 3, сейчас включен режим php apache, нужно переключить на FastCGI(Nginx и PHP-FPM) сам перевод может осуществить тех поддержка сервера, но им нужно предоставить конфигурационный файл. Пишите свою цену
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