Нужен "хитрый" редирект htaccess

Веб-программированиеЗавершен2 заявки184 просмотра
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Добрый день! необходимо, сделать htaccess редирект, который срабатывал бы, именно при заходе страны Russia и языка ru.Так-же желательно сделать htaccess редирект с задержкой, если это возможно?

5 лет назад
farmel
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
excelambs
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$5
1 день
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