Нужен "хитрый" редирект htaccess

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Добрый день! необходимо, сделать htaccess редирект, который срабатывал бы, именно при заходе страны Russia и языка ru.Так-же желательно сделать htaccess редирект с задержкой, если это возможно?
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