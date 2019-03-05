Создание логотипов, дизайн и программирование

Повсюду gmastrbit — в Telegram, Instagram, Behance, GitHub, Twitter, VK, VC и т.д.

Занимаюсь созданием логотипов, дизайном и программированием уже более 4 лет.

Есть личный сайт портфолио: hwork.net, также я есть на Behance: behance.net/gmastrbit и на GitHub: github.com/gmastrbit

Имею большой опыт работы с различными заказчиками, делал множество заказов различного уровня сложности — от создания баннера для сайта до создания лендинга с нуля.

 Специализация, навыки и умения

1️⃣ Создание логотипов

Создам прекрасный логотип для вас или вашего бизнеса от 25$ за три варианта. Данный логотип будет соответствовать всем вашим пожеланиям и правилам, которые нужно учитывать при создании логотипа. Перед началом работы нужно заполнить бриф.

Портфолио по логотипам: Logos and marks.

Также если вы сами интересуетесь созданием логотипов, но не уверены в своих силах, то я продаю собственный курс по созданию логотипов. С помощью моего курса вы узнаете как создать логотип с нуля.

В курсе 21 раздел, более 100 000 символов авторского текста, правила, рекомендации, видеоуроки, примеры и много полезного чтобы вы смогли сами создать логотип абсолютно с нуля. Цена курса — 10$. Пишите мне, чтобы приобрести. Скоро буду повышать цену.

2️⃣ Дизайн сайтов

Занимаюсь веб-дизайном лендингов, корпоративных сайтов и интернет-магазинов.

Примеры работ можете найти на Behance: дизайн сайта файлообменника, дизайн сайта по продаже курсов английского, дизайн лендинга по продаже садовых качелей.

Дизайн и прототипы создаю в Figma, работаю с иллюстрациями в Adobe Illustrator.

Цена за дизайн: 10$ за блок (каждый блок утверждается с клиентом).

3️⃣ Верстка сайтов/блоков/писем для рассылок

Сверстаю сайт (напишу код) по готовому макету. Цена за 1 блок, который будет утвержден с клиентом — 25$. По верстке сайтов есть огромный опыт, множество работ вы можете найти в портфолио.

Последние работы по верстке сайтов: лендинг по продаже садовых качелей, сайт файлообменник.

4️⃣ Написание скриптов

Пишу нужные вам скрипты для сайтов. Например, могу написать скрипт для отправки заявок клиентов из сайта в Telegram или написать код таймера для вашего лендинга.

Помогу вам автоматизировать некоторые процессы на вашем сайте с помощью моих скриптов.

Цена за 1 скрипт (решение 1 задачи): от 5$ в зависимости от сложности задачи.

5️⃣ Сайт под ключ с нуля

Создам сайт лендинг, интернет-магазин, корпоративный или информационный сайт (дизайн + верстка + программирование), но по четкому ТЗ. Сроки создания сайта 3-7 дней.

Есть опыт создания лендингов, корпоративных сайтов и интернет-магазинов. Работы можете посмотреть в портфолио, там их очень много.

Приблизительная (средняя) цена лендинга — 10 000 грн с учетом всего (дизайн + верстка + программирование).

6️⃣ Другие услуги

Предоставляю обширный список различных услуг, которые включают:

• косметические правки для сайта (визуальные улучшения);

• копирование сайтов;

• оптимизация скорости загрузки сайта;

• дизайн полиграфии (создание дизайна визиток, баннеров, флаеров и т.д.);

• SEO консультация;

• работа с БД;

• настройка рекламы в Facebook и Google Ads;

• другие услуги, которые касаются дизайна и программирования.