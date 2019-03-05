Настроить XML выгрузку на сайт по инструкции+доработка сайта

Доступ к XML выгрузкам предоставляется через BASIC-авторизацию Web-сервера и только для зарегистрированных IP-адресов с указанными URL-ами сайтов, на которых предполагается использовать данные из выгрузки.

Так же нужно на сайте добавить картинки текстовым ссылкам, и поменять их порядок (поменять местами)

1. К одной из услуг нужно подключить выгрузку товара с остатками и возможностью заказать товар в личном кабинете(все выгрузки предоставляет поставщик сувенирной продукции) по сути должно получится тоже самое что у них на сайте, тк цена для всех дилеров одинаковая), действующий наш сайт на джумла, возможно дешевле будет сделать отдельный сайт и прикрутить его ссылкой с переходом?

2. на основном сайте в разделе продукция, выходит текст с названием продукции либо услуг при нажатии на которые переход на нужную страницу (нужно к тексту добавить иконки) чтобы визуально было понятно что за продукция либо услуга (на подобии как сделано на главной странице в разделе продукция, там иконки -цифровая печать, печати штампы, широкоформатная печать в таком же стиле все остальные иконки нужно сделать) и поменять их порядок, сейчас сделано по алфавиту (была такая изначально задумка, в процессе поняли что это не удобно для пользователей) нужно по смыслу расставить сначала услуги, ниже продукция