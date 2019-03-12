[PHP, CURL, JavaScript, парсер]

Сделать парсер результатов с адреса (URL)

Функцию вида Parse($url) : array (на выходе массив параметров из пропаренных данных)

{

.....

}

Особенности:

1) Иногда URL-ки тормозные и сайт их не ест с первого раза, надо чтобы функция перезапускала поиск через какое-то количество раз.

2) Чтобы URL типа путин.рф - трансформировала в пуникод домен, а потом уже отдавала ему, так как он тупой и никаких РФ-ов не понимает.

3) В ряде случаев скрипт "засыпает" на каком-то значении 15/43 и ничего не происходит и не произойдёт, его тоже надо ребутнуть по некоторому таймауту. ХХ секунд, которые можно указать дефолтными в функции.

* Нюанс - данные меняет джаваскрипт в ходе ожидания на сайте и простой get_contents или curl get или post, поэтому изначально страничка грабится без результатов с нулевым прогрессом.