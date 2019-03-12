[PHP, CURL, JavaScript, парсер]

Веб-программированиеЗавершен3 заявки232 просмотра
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Сделать парсер результатов с адреса  (URL)

Функцию вида Parse($url) : array (на выходе массив параметров из пропаренных данных)

{

.....

}

Особенности:

1) Иногда URL-ки тормозные и сайт их не ест с первого раза, надо чтобы функция перезапускала поиск через какое-то количество раз. 

2) Чтобы URL типа путин.рф - трансформировала в пуникод домен, а потом уже отдавала ему, так как он тупой и никаких РФ-ов не понимает. 

3) В ряде случаев скрипт "засыпает" на каком-то значении 15/43 и ничего не происходит и не произойдёт, его тоже надо ребутнуть по некоторому таймауту. ХХ секунд, которые можно указать дефолтными в функции.  

* Нюанс - данные меняет джаваскрипт в ходе ожидания на сайте и простой get_contents или curl get или post, поэтому изначально страничка грабится без результатов с нулевым прогрессом. 

PHPJavascript
5 лет назад
Mujchina
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
flashbag
Олег 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
5 лет назад
$30
3 дня
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