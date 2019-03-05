Многостраничник на вордпрессе.

Добрый день, Артем!

Отправляю вам тз по сайту. Прошу также ответить занимаетесь ли вы дизайном и можете ли вы сделать анимации. Анимация на первой странице https://smartevents.ae/. Как на этом сайте.

Прошу связаться со мной сегодня.