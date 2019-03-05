Доработка сайта на opencart 3

[table]Компания "Ресторанинвест"ищет специалиста для оптимизации и доработки сайта https://restoraninvest.kiev.ua/, работющего на Opencart 3

Первоочередные задачи:

1. Полная переработка карточки товара по Заданному ТЗ (расположение элементов, кнопки купить и аренда)

2. Модуль, расширение для обмена товарам с площадками Prom.ua и Zakupka.com c возможностью подгрузки фотографий

3. Добавление возможности сортировать товары в админке по категории и поиска по артикулу

4. Добавить возможность закрепления атрибутов за конкретными категориями и возможность выбора ранее внесенных значений из выпадающего списка в карточке товара.

5. Убрать из системы английский язык и заменить его на украинский

6. Добавить переключатель языков на сайте, по SEO адрес укр версии должен выглядеть - сайт/ua/ русская версия без

7. Добавить функционал создания и редактирования информационных страниц (доставка, аренда, контакты и тд), на данный момент реализованы через статьи

8. Добавить функционал Блога

Другие правки по сайту будем обсуждать в процессе работы[/table]