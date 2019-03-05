Доработка сайта на opencart 3

Задача: Скопировать структуру сайтов в файл и почистить Видео-инструкция: [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fqil.su%2F67FoqM]https://qil.su/67FoqM[/url] Как: 1. С сайтов копируем все разделы 2. По этим разделам, находит следующих конкурентов 3. Объединяем все разделы со всех сайтов, убираем повторы Программу и ссылки предоставлю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]Компания "Ресторанинвест"ищет специалиста для оптимизации и доработки сайта https://restoraninvest.kiev.ua/, работющего на Opencart 3
Первоочередные задачи:
1. Полная переработка карточки товара по Заданному ТЗ (расположение элементов, кнопки купить и аренда)
2. Модуль, расширение для обмена товарам с площадками Prom.ua и Zakupka.com c возможностью подгрузки фотографий
3. Добавление возможности сортировать товары в админке по категории и поиска по артикулу
4. Добавить возможность закрепления атрибутов за конкретными категориями и возможность выбора ранее внесенных значений из выпадающего списка в карточке товара.
5. Убрать из системы английский язык и заменить его на украинский
6. Добавить переключатель языков на сайте, по SEO адрес укр версии должен выглядеть - сайт/ua/ русская версия без
7. Добавить функционал создания и редактирования информационных страниц (доставка, аренда, контакты и тд), на данный момент реализованы через статьи
8. Добавить функционал Блога
Другие правки по сайту будем обсуждать в процессе работы[/table]
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. Есть такая цель: создать сервис подобный: https://avtocod.ru, https://adaperio.ru, https://autoteka.ru. То есть собирать всю необходимую информацию из всех открытых источников такие как гибдд, реестр залогов и тд. Мне требуется веб-программист, который имел опыт в ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день Необходимо спарсить мейлы с сайта https://osvita.ua/school/school-ukraine/ В итоге необходим файл ексель - с названием города - названием школы - мейломВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, Артем! Отправляю вам тз по сайту. Прошу также ответить занимаетесь ли вы дизайном и можете ли вы сделать анимации. Анимация на первой странице https://smartevents.ae/. Как на этом сайте. Прошу связаться со мной сегодня.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Заинтересовало ваше резюме. Можете связаться со мной?Закрыт5 лет назад
Добрый день, На туристическом сайте устарел код модуля поиска туров. Требуется заменить старый код на новый и убедиться что все корректно работает. Так же требуется изменить адрес компании в шапке сайта, футере и на странице "Контакты". Ссылка на ...Закрыт5 лет назад
- $60
Есть сайт на siteEdit. 1. https://cloudykey.ru/ (это сайт-пример где форма реализована) вот как здесь справа есть синий ключ. Нажимаем на него >> Оплатить карту. 2. Открывается форма. Здесь помимо прочего есть "Выберите объект". Важно, чтобы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доступ к XML выгрузкам предоставляется через BASIC-авторизацию Web-сервера и только для зарегистрированных IP-адресов с указанными URL-ами сайтов, на которых предполагается использовать данные из выгрузки. Так же нужно на сайте добавить картинки текстовым ссылкам, и поменять ...Закрыт5 лет назад
- $230
Подробное ТЗ вышлю кандидату. Здесь отмечу в двух словах: Нужно сделать сайт, который будет будет иметь множество поддоменов, а также часть контента будет импортироваться через CSV. Дизайн всех страниц не делали, а делали только основные страницы и ...Закрыт5 лет назад
Для поста нужно иметь отдельное св-во в котором будет прописываться заголовок h1. Текущее наименование элемента будет использоваться для вывода в списках (на главной, в категориях, в блоке коментов и т.д.) Пример: thesandshore.com/best-kayak-canoe-outriggers-stabilizer-kit-pontoon/ Нужно чтоб наименование было "Best ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад