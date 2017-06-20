Микро-интернет магазинчик

Требуется довести до ума магазин на опенкарт, перечень правок по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zn4oS48OrLBp71jbpDppN62BJ-OhXBcx0TbVSjMPtYY/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать малюсенький интернет-магазин и разместить его на дешевеньком хостинге.
Тематика - продажа защищенных носителей информации - флешек, карт памяти и внешних жестких дисков.
Буквально 5 товарных позиций на флешки (8, 16, 32, 64 и 128 ГБ), столько же на карты памяти ну и на жесткие диски, наверное, тоже. Но все товары нужно "под ключ" сделать - с фотографиями, кратким описанием и т. п.
Также нужны стандартные для интернет-магазина разделы - "Контакты", "Оплата и доставка", "Статьи" и "О нас". Текстом наполнять ничего не нужно.
Все это добро нужно залить на какой-нибудь хостинг и оплатить его на 1-2 месяца. Сумму оплаты за хостинг включайте в стоимость.
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