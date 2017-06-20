Микро-интернет магазинчик

Нужно сделать малюсенький интернет-магазин и разместить его на дешевеньком хостинге.

Тематика - продажа защищенных носителей информации - флешек, карт памяти и внешних жестких дисков.

Буквально 5 товарных позиций на флешки (8, 16, 32, 64 и 128 ГБ), столько же на карты памяти ну и на жесткие диски, наверное, тоже. Но все товары нужно "под ключ" сделать - с фотографиями, кратким описанием и т. п.

Также нужны стандартные для интернет-магазина разделы - "Контакты", "Оплата и доставка", "Статьи" и "О нас". Текстом наполнять ничего не нужно.

Все это добро нужно залить на какой-нибудь хостинг и оплатить его на 1-2 месяца. Сумму оплаты за хостинг включайте в стоимость.