Микро-интернет магазинчик

Интернет-магазиныЗакрыт21 заявка205 просмотров
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Нужно сделать малюсенький интернет-магазин и разместить его на дешевеньком хостинге.

Тематика - продажа защищенных носителей информации - флешек, карт памяти и внешних жестких дисков.

Буквально 5 товарных позиций на флешки (8, 16, 32, 64 и 128 ГБ), столько же на карты памяти ну и на жесткие диски, наверное, тоже. Но все товары нужно "под ключ" сделать - с фотографиями, кратким описанием и т. п.

Также нужны стандартные для интернет-магазина разделы - "Контакты", "Оплата и доставка", "Статьи" и "О нас". Текстом наполнять ничего не нужно.

Все это добро нужно залить на какой-нибудь хостинг и оплатить его на 1-2 месяца. Сумму оплаты за хостинг включайте в стоимость.

6 лет назад
ukon
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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