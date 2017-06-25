Доброго времени суток!

Интересует стоимость и сроки создание интернет магазина по тематике расходных материалов для инженерных систем (станции технического обслуживания автомобилей).

В представлении 7 страничный сайт (главная, товары, услуги, оплата, доставка, оплата, корзина), где в товарах будет 10 подсылок (это фильтры, масла, расходники и т.д.) и в каждой примерно по 6-12 товаров + тоже самое в услугах.

К корзине прикрутить примерно 5 платежных систем (яндекс.деньки, вебмани, киви, мастеркард и виза), чтобы оплаты поступали на расчетный счет компании, желательно с возможностью выставлять счета через яндекс.кассу.

Так же было бы интересно сделать личный кабинет для клиентов, где была бы возможность предоставлять им скидку (от 2 до 20% например).

Товары будут разные, к примеру воздушные фильтры, приводные ремни, резинотехническая продукция, силикагели и масла, свет (лампы, дросселя и т.д.) и все такое.

Оплата предпочтительно по безналичному расчету через юр. лицо (ООО, ИП и т.д.)

Портфолио, стоимость (создание + добавление товаров или услуг со временем, убирать лишнее) и сроки можно выслать на почту - [email protected] . БЕЗ ПОРТФОЛИО работы рассматриваться не будет.