Создание интернет магазина

Интернет-магазиныЗакрыт17 заявок166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток!

Интересует стоимость и сроки создание интернет магазина по тематике расходных материалов для инженерных систем (станции технического обслуживания автомобилей).

В представлении 7 страничный сайт (главная, товары, услуги, оплата, доставка, оплата, корзина), где в товарах будет 10 подсылок (это фильтры, масла, расходники и т.д.) и в каждой примерно по 6-12 товаров + тоже самое в услугах.

К корзине прикрутить примерно 5 платежных систем (яндекс.деньки, вебмани, киви, мастеркард и виза), чтобы оплаты поступали на расчетный счет компании, желательно с возможностью выставлять счета через яндекс.кассу.

Так же было бы интересно сделать личный кабинет для клиентов, где была бы возможность предоставлять им скидку (от 2 до 20% например).

Товары будут разные, к примеру воздушные фильтры, приводные ремни, резинотехническая продукция, силикагели и масла, свет (лампы, дросселя и т.д.) и все такое.

Оплата предпочтительно по безналичному расчету через юр. лицо (ООО, ИП и т.д.)

Портфолио, стоимость (создание + добавление товаров или услуг со временем, убирать лишнее) и сроки можно выслать на почту - [email protected] . БЕЗ ПОРТФОЛИО работы рассматриваться не будет.

6 лет назад
Ekar
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Интернет магазин сейфов

    Добрый вечер Владимир, понравились Ваши работы, интересует стоимость создания и сроки реализации интернет магазина по прдаже сейфов в Украине по типу - https://sejfy.pl

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать магазин одежды

    Необходимо разработать интернет-магазин одежды, в дизайне и оформлении полагаюсь на ваш вкус. Подробности в личной переписке. Хочу вложиться в ограниченные сроки.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Внедрение приема рекуррентных платежей через Яндекс Кассу

    ЯК поддерживает рекуррентные платежи. Это значит, что раз в месяц можно отправлять запрос серверу ЯК и у клиента будут списываться деньги за подписку (например подписка за получение журнала). Мне нужно установить на хостинг софт, который будет управлять ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать интернет магазин

    необходимо разработать простой интернет магазин. образец [url=http://wowhunter.ru/brands/calvin_klein/?utm_campaign=IN09&amp;utm_content=ck&amp;utm_medium=banner&amp;utm_source=insta_target]http://wowhunter.ru/brands/calvin_klein/?utm_campaign=IN09&amp;utm_content=ck&amp;utm_medium=banner&amp;utm_source=insta_target[/url]

    Интернет-магазины28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Микро-интернет магазинчик

    Нужно сделать малюсенький интернет-магазин и разместить его на дешевеньком хостинге. Тематика - продажа защищенных носителей информации - флешек, карт памяти и внешних жестких дисков. Буквально 5 товарных позиций на флешки (8, 16, 32, 64 и 128 ГБ), ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет-магазин

    Есть сайт, сделанный для продажи сироповдля кофе. Конверсия низкая. Хотелось бы изменить структуру сайта, либо дизайн, а может, все вместе) Интересны ваши идеи и предложения. И сам сайт, собственно: optomsirop.ru

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад