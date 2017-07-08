Выполнить изменения на сайте opencart

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка175 просмотров
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Внести изменения в карточке товара и в каталоге. 

Нужно сделать вывод опций.

Версия opencart 2.3

ТЗ ( см. вложение).

OpenCart
6 лет назад
prukon
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
agrushin
Андрей 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-2)
6 лет назад
$15
1 день
Настоящий профессионал. Специалист знает как решить поставленную задачу, проявляет инициативу для ее решения. Выполняет работу качественно. Все вопросы задает по делу.
Отличный заказчик.