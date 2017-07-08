Выполнить изменения на сайте opencart

Здравствуйте, нужен прототип и дизайн посадочной страницы, тематика туризм и отдых.Пожалуйста присылайте свою бюджетную оценку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внести изменения в карточке товара и в каталоге.
Нужно сделать вывод опций.
Версия opencart 2.3
ТЗ ( см. вложение).
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