Прототип+дизайн посадочной страницы

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка117 просмотров
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Здравствуйте, нужен прототип и дизайн посадочной страницы, тематика туризм и отдых.Пожалуйста присылайте свою бюджетную оценку.

6 лет назад
Ilush-Alex
Александр 
51 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Mar-Ig
Марина 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$500
15 дней
Рекомендую Марину, как всегда все на высшем уровне! Даже выше чем ожидал! Положительный настрой в работе! Профи своего дела, все сроки в норме.
Спасибо за интересный проект. Рекомендую!
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