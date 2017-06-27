Разработать магазин одежды

Однозначно рекомендую! Нужно было сделать магазин в сжатые сроки, другие исполнители как по цене так и по срокам просто поразили, думала уже все... Но Алексей на 3-е сутки с утра уже сдал проект,причем цена вполне адекватная! Дизайн всем понравился, сайт полностью работоспособен, спасибо и успехов в работе!