Разработать магазин одежды

Интернет-магазиныЗавершен17 заявок231 просмотр
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Необходимо разработать интернет-магазин одежды, в дизайне и оформлении полагаюсь на ваш вкус. Подробности в личной переписке. Хочу вложиться в ограниченные сроки.

6 лет назад
karinamefed
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
doesnotexistt
Алексей 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов(-1)
6 лет назад
$80
3 дня
Однозначно рекомендую! Нужно было сделать магазин в сжатые сроки, другие исполнители как по цене так и по срокам просто поразили, думала уже все... Но Алексей на 3-е сутки с утра уже сдал проект,причем цена вполне адекватная! Дизайн всем понравился, сайт полностью работоспособен, спасибо и успехов в работе!
Хорошая заказчица! Всегда на связи, хорошо поставленные задачи и очень вежливое общение! Работать было легко, рекомендую!