Необходимо доработать интернет-магазин на Оpencart

Уже настроена интеграция со СДЭК, данные о доставке выводятся в чекауте. Необходимо:1) добавить в шапку информацию о способах доставки, количеству ПВЗ должно выглядеть примерно так: https://prnt.sc/fktdttПо клику на "30 пунктов" должно выводиться модальное окно с картой пунктов (как в чекауте) Если в городе нет возможности доставки то ничего не показывается кроме города. 2) Доработать карточку товара, должна появляться информация о доставке: https://prnt.sc/fobbe5Город – подставляется в зависимости от того какой город выбран, ну и расчеты все автоматом должны подгружаться как в чекауте аяксом

По ссылке на пункты вывоза должна карта открываться в модальном окне.

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