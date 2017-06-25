Необходимо доработать интернет-магазин на Оpencart

Нужен сайт для интернет магазина, не перегруженный информацией и кол-вом страниц. Главная страница, каталог (женщинам, мужчинам, аксессуары, доставка и т.п.), контакты, новости, соцсети. Правильное наполнение для дальнейшего продвижения. Удобный, продаваемый и привлекательный сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уже настроена интеграция со СДЭК, данные о доставке выводятся в чекауте. Необходимо:1) добавить в шапку информацию о способах доставки, количеству ПВЗ должно выглядеть примерно так: https://prnt.sc/fktdttПо клику на "30 пунктов" должно выводиться модальное окно с картой пунктов (как в чекауте) Если в городе нет возможности доставки то ничего не показывается кроме города. 2) Доработать карточку товара, должна появляться информация о доставке: https://prnt.sc/fobbe5Город – подставляется в зависимости от того какой город выбран, ну и расчеты все автоматом должны подгружаться как в чекауте аяксом
По ссылке на пункты вывоза должна карта открываться в модальном окне.
Интернет-магазин: https://misslee.ru/
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