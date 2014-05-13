Сделать эскизы домов

Нужно сделать 3D ролик в флеш формате на 3-4 секунды телеметр (устройство на картинке) лучом направляется в один угол комнаты, мы видим этот красный луч потом поворачивается на 90 градусов, направляется в другой угол и так 4-5 раза, ...