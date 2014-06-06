3Д визуализация комнат

$1000
3D-графикаЗакрыт18 заявок309 просмотров
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Необходимо на основе чертежей в автокаде и подборки в интернете сделать 3Д визуализацию комнат. Всего 227 квм.

10 лет назад
asbaiyl
Асель 
42 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
umochca
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$500
30 дней
советую
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