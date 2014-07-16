Модели деревьев и цветов

3D-графикаЗавершен4 заявки149 просмотров
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Для игры требуется разработка 3D моделей деревьев. Для начала 1 дерева - Ель голубая.

10 этапов роста (10 моделей), от маленького до большого. Чтобы понять детальность моделей - самый большой рост это растровая картинка 200 px по высоте. Стиль рисованный. Фон, для размещения дерева, предоставим выбранному участнику. Если нормально получится, то будут еще деревья. Оцените.

10 лет назад
creater
40 летМалайзия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
tolstov
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$50
3 дня
Все хорошо! Рекомендую!
Работа с заказчиком понравилась. Четкая задача и своевременная оплата!
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