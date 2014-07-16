Модели деревьев и цветов

Для игры требуется разработка 3D моделей деревьев. Для начала 1 дерева - Ель голубая.

10 этапов роста (10 моделей), от маленького до большого. Чтобы понять детальность моделей - самый большой рост это растровая картинка 200 px по высоте. Стиль рисованный. Фон, для размещения дерева, предоставим выбранному участнику. Если нормально получится, то будут еще деревья. Оцените.