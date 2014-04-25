3D инструкция по разборке устройства

Приветствую! Необходимо нарисовать диван и вписать его в подходящий интерьер. Модель дивана отрендерить в двух разных текстурах: черная и белая кожа с прострочкой (примеры дам). Размеры дивана: длина 2.40 м. , глубина 1.10 м. Требуется качественная работа с текстурой ...