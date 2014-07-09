Визуализация экстерьера пристройки

$100
3D-графикаЗавершен14 заявок369 просмотров
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Визуализация экстерьера пристройки бассейна к дому в 3dMAX vray

желательно знание Архикад 14 -идеально умение чертить,так как много работы и по визе и по чертежам,хотелось бы найти специалиста-универсала.

10 лет назад
Inna26
Инна 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
40 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
LEEOPT
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
$100
5 дней
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