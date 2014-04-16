Создание модели человека по фотографии

Для сайта необходимо сделать баннер интерьер с двумя дверями (пример концепции http://www.portal-nk.ru/) Дизайн сайта куда пойдет картинка в прикрепленном файле. Нужно чтобы было 2 картинка. Одна полноценная, вторая в штрихах как в дизайне. Подробней пишите в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую
Необходимо сделать 3D модель человека (а также позже пары людей) по фото с разных ракурсов.
модель предназначается для 3d печати, поэтому необходим упор на качество.
Также имеется несколько моделей, собранных 3D сканером, у которых имеются косяки (дырки, лишние детали, неточности, косяки по цвету) - их нужно доделать при наличии модели и фото человека в том же месте и той же позе
Пишите ваши предложения по цене (для каждого вида работы), а также контакты для связи.
Оплата за модели поштучно. Согласен на безопасную сделку или полную предоплату при наличии webmoney bl > 100
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве по данному направлению.
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