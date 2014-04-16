Создание модели человека по фотографии

Приветствую

Необходимо сделать 3D модель человека (а также позже пары людей) по фото с разных ракурсов.

модель предназначается для 3d печати, поэтому необходим упор на качество.

Также имеется несколько моделей, собранных 3D сканером, у которых имеются косяки (дырки, лишние детали, неточности, косяки по цвету) - их нужно доделать при наличии модели и фото человека в том же месте и той же позе

Пишите ваши предложения по цене (для каждого вида работы), а также контакты для связи.

Оплата за модели поштучно. Согласен на безопасную сделку или полную предоплату при наличии webmoney bl > 100

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве по данному направлению.