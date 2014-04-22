Помощник визуализатора

Требуется сделать 3D визуализацию ванной комнаты в бывшей коммуналке и раскладку плитки с расчетом количества. Дизайн-решение есть, нужно только все воплотить в наглядную форму. Требуется консультация по цветовому решению.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется помощник для выполнения работ по визуализации интерьера. В обязанности входит: построение интерьера по чертежу, расстановка мебели (как правило из библиотечных моделей, модели предоставляются), предварительная настройка материалов и света, выполнение тестовых рендеров. Выполнение финальных рендеров не требуется.
Знание 3dsmax/vray обязательно, чтение чертежей. Знание corona render приветствуется.
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