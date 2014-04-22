Помощник визуализатора

Уважаемые коллеги! Нужно сделать 3D-обложку для видеокурса — коробка и диск выглядывает (стандартно). Только для сайта, физической коробки не будет. Название «Мозаика счастливой жизни». Идея у меня такая: - собрать ряд картинок, которые ассоциируются со счастливой жизнью (уже подобрал ...