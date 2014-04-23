3D-обложка для инфопродукта

Уважаемые коллеги!

Нужно сделать 3D-обложку для видеокурса — коробка и диск выглядывает (стандартно). Только для сайта, физической коробки не будет.

Название «Мозаика счастливой жизни».

Идея у меня такая:

- собрать ряд картинок, которые ассоциируются со счастливой жизнью (уже подобрал примерные)

- сделать какой-то коллаж в виде мозаики или пазла (т.е. каждая картинка не квадратиком, а соединяется в единую картинку; конечно, единой в таком случае цельной не получится — просто имитация)

- плюс название и автор на обложке

Примерно так. По ходу сможем и Ваши варианты рассмотреть.

Сколько примерно будет такая работа стоить?

В заявку добавляйте ссылки на свои работы - обложки, коробки инфопродуктов, книг.