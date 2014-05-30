Уважаемые коллеги! Нужно сделать 3D-обложку для видеокурса — коробка и диск выглядывает (стандартно). Только для сайта, физической коробки не будет. Название «Мозаика счастливой жизни». Идея у меня такая: - собрать ряд картинок, которые ассоциируются со счастливой жизнью (уже подобрал ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно сделать анимацию на 2-3 минуты и описать все, в виде пояснительной записки к диплому
Среда разработки Maya 11
Тема работы-Coздaниe 3D aнимaции пepcoнaжa "Дeдyшкa" пo cцeнapию пo мoтивaм 6acни Кpылoвa "Кpecтьянин и cмepть"
В анимации упор на движения персонажа,мимику.Анимация окружающей среды по минимуму.
В итоге работы должен получиться мультфильм на несколько минут.Мультфильм не должен охватывать все содержание сценария,а только ту часть которую мы сами выберем,остальное заменяется аниматиком.
Описание - Диплом - содержит исследовательскую часть,художественную и техническую.
Среда разработки Maya 11
Нужно создать модель,окружение,анимацию,озвучить
Нарисовать раскадровки,если возможно,если нет - скажите, найду варианты.
Записка должна содержать следующие разделы: введение,обоснование выбора темы,исследовательская часть,художественная часть,техническая часть,заключение,библиографический список,приложения
в исследовательской части: исследование бытований произведения,исследование анатомии персонажа, исследование техник 3D анимации,может будет что-то еще
техническая часть-описание процесса создания модели,анимации и т д.(что,как, с помощью чего делалось и почему)
срок-стоимость?
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