Coздaниe 3D aнимaции пepcoнaжa Дeдyшкa пo cцeнapию

3D-графикаЗакрыт1 заявка254 просмотра
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нужно сделать анимацию на 2-3 минуты и описать все, в виде пояснительной записки к диплому

Среда разработки Maya 11

Тема работы-Coздaниe 3D aнимaции пepcoнaжa "Дeдyшкa" пo cцeнapию пo мoтивaм 6acни Кpылoвa "Кpecтьянин и cмepть"

В анимации упор на движения персонажа,мимику.Анимация окружающей среды по минимуму.

В итоге работы должен получиться мультфильм на несколько минут.Мультфильм не должен охватывать все содержание сценария,а только ту часть которую мы сами выберем,остальное заменяется аниматиком.

Описание - Диплом - содержит исследовательскую часть,художественную и техническую.

Среда разработки Maya 11

Нужно создать модель,окружение,анимацию,озвучить

Нарисовать раскадровки,если возможно,если нет - скажите, найду варианты.

Записка должна содержать следующие разделы: введение,обоснование выбора темы,исследовательская часть,художественная часть,техническая часть,заключение,библиографический список,приложения

в исследовательской части: исследование бытований произведения,исследование анатомии персонажа, исследование техник 3D анимации,может будет что-то еще

техническая часть-описание процесса создания модели,анимации и т д.(что,как, с помощью чего делалось и почему)

срок-стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
zverger
Алекей 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
10 лет назад
$370
14 дней
Проект в работе, часть сдана, ожидаю исправления и другие части. Рисует и моделит качественно.
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