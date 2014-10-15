Требуется разработать интерьер комнатны 3D

Для сайта необходимо сделать баннер интерьер с двумя дверями (пример концепции http://www.portal-nk.ru/)

Дизайн сайта куда пойдет картинка в прикрепленном файле.

Нужно чтобы было 2 картинка. Одна полноценная, вторая в штрихах как в дизайне.

Подробней пишите в личку или в скайп webnitros