Требуется 3D- визаулизатор

Для сайта необходимо сделать баннер интерьер с двумя дверями (пример концепции http://www.portal-nk.ru/) Дизайн сайта куда пойдет картинка в прикрепленном файле. Нужно чтобы было 2 картинка. Одна полноценная, вторая в штрихах как в дизайне. Подробней пишите в ...
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Требуется специалист, умеющий работать в 3DMAX. Создание 3D-визаулизаций по чертежам: двери, офисные перегородки, душевые кабины и проч.
Примеры работ, по аналогии с которыми необходимо работать, можно посмотреть здесь:
http://shop.queentia.ru/dvustvorchatie-raspashnie-dveri/560.html
Бюджет: стоимость каждой работы обговаривается отдельно
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