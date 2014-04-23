3D модель парковки и детской площадки у 5-тиэтажки

$100
3D-графикаЗакрыт10 заявок349 просмотров
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Для согласования с жильцами дома требуется несколько красивых картинок будущей придомовой территории: асфальтированной автопарковки, детской площадки, озеленения и дорожки вымощенной тротуарной плиткой. Дом - стандартная пятиэтажка. Есть масштабный план двора и несколько фото. По детской площадке конретики нет, нужны просто приятные виды на двор. Нужно 4-5 рендеров модели для печати альбома формата A4 включая вид сверху и несколько ракурсов на двор.

10 лет назад
hand-made
Андрей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Al_exe_yAT
Алексей 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
5 дней
Данный заказчик не заплатил мне за мою работу и попросту кинул меня на деньги, при том что работа была выполнена в срок, и вносились все необходимые правки. Для заказчика я выполнял данную работу. http://www.weblancer.net/users/Al_exe_yAT/portfolio/1847544.html#item Суть заключалась в моделировании и визуализации дворовой территории по плану присланному заказчиком. Заказчик попросил выполнить данный заказ за 5 дней, что мало для такого проекта, но я согласился. В итоге план мне скинули только через два дня с начала работы. А в последние дни я работал в режиме дед-лайна. Заказчик попросил скинуть ему несколько рендеров в готовом виде так как ему нужно было показать это начальнику, обещал скинуть деньги на следующий день. В итоге работу я закончил в 7 часов утра, но сделал все как просил заказчик. Деньги он не скинул, сослался на то что нельзя перевести с карты альфабанка на сбербанк, И две недели когда я у него спрашивал насчет денег и предлагал ему разные способы оплаты моей работы, говорил, что завтра скинет. В итоге прошел месяц. Денег нет. Заказчик перестал отвечать на сообщения. Вобщем не рекомендую данного человека, так он показал себя с очень плохой стороны.
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