3D модель парковки и детской площадки у 5-тиэтажки

Для согласования с жильцами дома требуется несколько красивых картинок будущей придомовой территории: асфальтированной автопарковки, детской площадки, озеленения и дорожки вымощенной тротуарной плиткой. Дом - стандартная пятиэтажка. Есть масштабный план двора и несколько фото. По детской площадке конретики нет, нужны просто приятные виды на двор. Нужно 4-5 рендеров модели для печати альбома формата A4 включая вид сверху и несколько ракурсов на двор.