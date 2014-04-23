3D скульптура

Неоднократно уже убеждался, что наличие большого количества положительных отзывов у фрилансера не является гарантом того, что проект будет выполнен в срок и в соответствии с требованиями заказчика. Данный исполнитель взялся за работу, которая оказалась ему не по силам. Ну, положим, не рассчитал немного. Это нормально, такое бывает. Все мы люди и имеем право на ошибку. Однако же, Сергей, вместо того чтобы честно признать это, всяческими способами тянул время(зачем?!), а потом и вовсе стал игнорировать мои письма. В результате я истратил впустую две недели. Считаю такой стиль «работы» непрофессиональным. Признаюсь, я не любитель писать негативные отзывы и стараюсь в 99% случаев, по возможности с пониманием относится к подобным ситуациям. По сугубо прагматичным соображениям. К моему глубокому сожалению, возмутительное поведение Сергея не оставило мне иного выбора кроме как поставить ему заслуженный жирный неуд.