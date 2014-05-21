Нарисовать карту проезда

Для сайта необходимо сделать баннер интерьер с двумя дверями (пример концепции http://www.portal-nk.ru/) Дизайн сайта куда пойдет картинка в прикрепленном файле. Нужно чтобы было 2 картинка. Одна полноценная, вторая в штрихах как в дизайне. Подробней пишите в ...