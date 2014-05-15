3D обложка

Для сайта необходимо сделать баннер интерьер с двумя дверями (пример концепции http://www.portal-nk.ru/) Дизайн сайта куда пойдет картинка в прикрепленном файле. Нужно чтобы было 2 картинка. Одна полноценная, вторая в штрихах как в дизайне. Подробней пишите в ...
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Тема Как правильно выбрать нишу. Автор Барсов Илья. Нужна обложка продута в 3D.
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