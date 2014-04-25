Нарисовать диван

Создать 3D модель головы человека с портретным сходством(на основе предоставленных фотографий) для последующей 3D печати. Все пропорции и антропометрические параметры должны быть строго учтены! Нужна "живая" скульптура а не мультперсонаж или "художественное видение". Оплата только через ...