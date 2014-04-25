Нарисовать диван

$100
3D-графикаЗакрыт8 заявок191 просмотр
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Приветствую!

Необходимо нарисовать диван и вписать его в подходящий интерьер.

Модель дивана отрендерить в двух разных текстурах: черная и белая кожа с прострочкой (примеры дам).

Размеры дивана: длина 2.40 м. , глубина 1.10 м.

Требуется качественная работа с текстурой и светом + хороший рендер.

Оплата: вебмани, перевод на карту

Заявки кидайте в проект.

P.S. Отдам предпочтение наличию хорошему портфолио и адекватной цены.

10 лет назад
expoweb
Леонид 
72 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва(-1)
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