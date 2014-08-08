СРОЧНО: Нужно сделать инструкцию для мастеров по разборке тахографа. Готовая модель есть в solid Референсы: https://vimeo.com/43643683 референс на качество картинки http://www.youtube.com/watch?v=kWADsadpF08 референс по детализации разбора Пишите цену и срок исполнения. Задача срочная P.S.: интересует именно очень хорошее умение юзать солид/инвентор и аддон ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
3D Модель лекарства (таблетки) в фотокачестве. Нужна модель готовая к визуализации. Должно смотреться не хуже картинки в аттаче.
Наличие портфолио - обязательно. В предложении укажите срок и сумму за работу
Символическая предоплата 10$, Оплата вебмани - по результату.
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