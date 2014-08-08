3D Модель лекарства (таблетки) в фотокачестве

$50
3D-графикаЗавершен5 заявок249 просмотров
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3D Модель лекарства (таблетки) в фотокачестве. Нужна модель готовая к визуализации. Должно смотреться не хуже картинки в аттаче.

Наличие портфолио - обязательно. В предложении укажите срок и сумму за работу

Символическая предоплата 10$, Оплата вебмани - по результату.

10 лет назад
dkorolov
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
7onof
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
91 отзыв(-2)
10 лет назад
$40
2 дня
Отличная работа. Уровнь качества высокий. Сергей работает на результат, а не просто отрабатывает деньги. Рекомендую
Дмитрий - отличный заказчик и приятный в общении человек. Точно поставил ТЗ и своевременно произвел оплату. Сотрудничеством доволен на !00%. Спасибо, Дмитрий! Рекомендую!!!
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