Требуется 3D-визуализатор на небольшое задание

Уважаемые трехмерщики-визуализаторы,

требуется ваша помощь в разработке оформления стен в торговой точке. Описание задачи: есть торговая площадь мебельной компании, ассортимент мебели разнообразный — спальни, кухни, детская мебель. Площадь разделена на зоны по ассортименту, перегородки из гипсокартона: в зонах кроватей имеют высоту 110 см, там где стеллажи — 220 см.

Необходимо подобрать декор для оформления стен и перегородок таким образом, чтобы он оставался нейтральным и не зависел от ассортимента. В частности, нужно изобразить обои, бордюры и пр. аксессуары на ваше усмотрение (зеркала и иные уместные предметы интерьера).

Оформление должно быть выдержано в спокойных пастельных тонах. Если успешно преодолеем первый этап, то во вторую итерацию необходимо будет изобразить рекламные конструкции.

Жду вашего предложения по проекту. Прошу описать, ка будет выстраиваться процесс работы из из чего складываться цена.