Требуется 3D-визуализатор на небольшое задание

3D Модель лекарства (таблетки) в фотокачестве. Нужна модель готовая к визуализации. Должно смотреться не хуже картинки в аттаче. Наличие портфолио - обязательно. В предложении укажите срок и сумму за работу Символическая предоплата 10$, Оплата вебмани ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые трехмерщики-визуализаторы,
требуется ваша помощь в разработке оформления стен в торговой точке. Описание задачи: есть торговая площадь мебельной компании, ассортимент мебели разнообразный — спальни, кухни, детская мебель. Площадь разделена на зоны по ассортименту, перегородки из гипсокартона: в зонах кроватей имеют высоту 110 см, там где стеллажи — 220 см.
Необходимо подобрать декор для оформления стен и перегородок таким образом, чтобы он оставался нейтральным и не зависел от ассортимента. В частности, нужно изобразить обои, бордюры и пр. аксессуары на ваше усмотрение (зеркала и иные уместные предметы интерьера).
Оформление должно быть выдержано в спокойных пастельных тонах. Если успешно преодолеем первый этап, то во вторую итерацию необходимо будет изобразить рекламные конструкции.
Жду вашего предложения по проекту. Прошу описать, ка будет выстраиваться процесс работы из из чего складываться цена.
- Похожие заказы
- $503D-графика1 исполнительЗавершен10 лет назад
СРОЧНО: Нужно сделать инструкцию для мастеров по разборке тахографа. Готовая модель есть в solid Референсы: https://vimeo.com/43643683 референс на качество картинки http://www.youtube.com/watch?v=kWADsadpF08 референс по детализации разбора Пишите цену и срок исполнения. Задача срочная P.S.: интересует именно очень хорошее умение юзать солид/инвентор и аддон ...3D-графика5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать 3D модель чехла для телефона, как тут : http://download.alesko.eu/ramka.jpg Модель middle poly с текстурами Пишите сразу цену и срок3D-графика9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Приветствую! Необходимо нарисовать диван и вписать его в подходящий интерьер. Модель дивана отрендерить в двух разных текстурах: черная и белая кожа с прострочкой (примеры дам). Размеры дивана: длина 2.40 м. , глубина 1.10 м. Требуется качественная работа с текстурой ...3D-графика8 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходима карта проезда для сайта в раздел Контакты. Заявки желательно с примерами исполнения.Завершен10 лет назад
- $10
Тема Как правильно выбрать нишу. Автор Барсов Илья. Нужна обложка продута в 3D.Завершен10 лет назад
Здраствуйте дорогие Фрилансеры! нужна карта проезда на сайт http://www.setdol.ru/contacts.html (новый склад ) пример карты: http://www.sorton.ru/contacts.html пишите реальную цену и реальные сроки! (помощь в создании гарантирую(в смысле где какие обьекты и что это за обьекты)) возможны другие варианты карт, ...3D-графика15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Визуализация экстерьера пристройки бассейна к дому в 3dMAX vray желательно знание Архикад 14 -идеально умение чертить,так как много работы и по визе и по чертежам,хотелось бы найти специалиста-универсала.Завершен10 лет назад
Создать 3D модель головы человека с портретным сходством(на основе предоставленных фотографий) для последующей 3D печати. Все пропорции и антропометрические параметры должны быть строго учтены! Нужна "живая" скульптура а не мультперсонаж или "художественное видение". Оплата только через ...Закрыт10 лет назад
- $100
Для согласования с жильцами дома требуется несколько красивых картинок будущей придомовой территории: асфальтированной автопарковки, детской площадки, озеленения и дорожки вымощенной тротуарной плиткой. Дом - стандартная пятиэтажка. Есть масштабный план двора и несколько фото. По детской ...Закрыт10 лет назад