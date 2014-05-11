Внесение правок в 3D визуализацию ванной комнаты

Нужно заменить иллюстрации на 3Д Вот удачный пример: http://monolith.in.ua/pdd/onlayn-pdd-ukrainyi-na-russkom-yazyike/ Примерно нужно знать стоимость замены всех иллюстраций Ссылка на публикацию: http://files.mail.ru/11C7C157DB9746A5A5333A4FDEA6534C
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер.
Имеется исходник 3D визуализации ванной комнаты.
Необходимо переставить, а где-то заменить предметы интерьера ванной комнаты. Мебель, материалы и остальные предметы прилагаются.
Также имеется фото, пример ванной комнаты (прикреплен) - необходимо подвести комнату в исходнике к максимальной схожести с примером. Заменить материалы плитки, которая также прилагается.
После выполнения работы необходимо сделать фото данного интерьера в трех ракурсах. Сначала превью качества, для утверждения заказчиком, потом в качестве, пригодном для печати.
При удачном выполнении данной работы возможно дальнейшее сотрудничество в выполнении похожих правок в 4-5 интерьерах ванных комнат.
Сроки сжатые.
В виду того, что отдельно моделировать ничего не надо, бюджет ограниченный.
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