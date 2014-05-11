Внесение правок в 3D визуализацию ванной комнаты

Добрый вечер.

Имеется исходник 3D визуализации ванной комнаты.

Необходимо переставить, а где-то заменить предметы интерьера ванной комнаты. Мебель, материалы и остальные предметы прилагаются.

Также имеется фото, пример ванной комнаты (прикреплен) - необходимо подвести комнату в исходнике к максимальной схожести с примером. Заменить материалы плитки, которая также прилагается.

После выполнения работы необходимо сделать фото данного интерьера в трех ракурсах. Сначала превью качества, для утверждения заказчиком, потом в качестве, пригодном для печати.

При удачном выполнении данной работы возможно дальнейшее сотрудничество в выполнении похожих правок в 4-5 интерьерах ванных комнат.

Сроки сжатые.

В виду того, что отдельно моделировать ничего не надо, бюджет ограниченный.