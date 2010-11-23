Тестирование, юзабилити
Виды тестирования:
- web тестирование
- desktop тестирование
- тестирование на мобильных устройствах
- кросс-платформенное тестирование (Windows, Linux, MacOS)
- кросс-браузерное тестирование: IE, Microsoft Edge, Opera, Firefox, Chrome, любой другой браузер
- тестирование на разрешениях экрана: 1024х600, 1280х1024, 1366х768, 1920х1200, любое другое
Проектная и тестовая документация:
- сбор, анализ и написание требований для проекта
- создание карт функциональности проекта
- написание тест планов, чеклистов, тест кейсов, отчётов по тестированию
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
ТОП-50— Тестирование сайтов
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Евгения я замучила, в чем искренне раскаиваюсь)) В основном, вопросами что-да как правильно. Но получила ответы на каждый свой запрос, а также удовольствие от результата работы. Евгений отвечал быстро и по делу. Завершил проект точно в срок (и так сжатый донельзя). Буду обращаться еще :) Спасибо!
Ответный отзыв
Если быть откровенным, то меня радуют абсолютно все заказчики. Одни своим появлением в моих трудовых буднях, другие своим исчезновением. Так вот, Наталья яркий представитель заказчиков, с которыми приятно работать и хочется максимально отсрочить момент прекращения сотрудничества. В общении легка и приятна, в постановке задачи без труда находит общий язык, всегда на связи. Одним словом искренне рекомендую.
$2
10 баллов
13 лет назад
Евгений - очень ответственный исполнитель, вот уже второй раз обращаюсь к нему и примечательно то, что он всегда на связи, работу выполняет быстро, очень отзывчивый и никогда не бывает проблем с тем, чтобы его было трудно найти или застать в сети. Задание выполнено на отлично! Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
За окном падает снег, дует холодный ветер, все люди скукожились от мороза, но мне тепло, потому что есть такой чудесный заказчик, как Тигран. )) Что еще можно добавить? У Тиграна за 8 месяцев работы на этом ресурсе уже столько хороших отзывов, в которых дано столько метких характеристик, подчеркивающих прекрасные качества Тиграна и как человека и как заказчика, что мне ничего не остается, как присоединиться к уже сказанному. Приятный в общении, конкретный в постановке задачи, быстрый в оплате - мечта, а не заказчик. Одно расстраивает - это то, что нельзя поставить оценку в 20 баллов ))
$2
10 баллов
13 лет назад
Приятно было поработать с Евгением! Он не только оказался профессионалом и человеком, знающим свое дело, но и очень отзывчивым и старательным исполнителем. Был всегда на связи, в режиме реального времени немедленно реагировал на все "капризы" и сразу все исправлял. Рекомендую и буду обращаться еще.
Ответный отзыв
С Тиграном приятно было работать - очень позитивный человек. И очень ответственный - сильно переживает, если что-то идет не так, по его вине.
Тестирование сайтов
1 отзыв
$5/час
от $30от 1 дня
#41
Тестирование ПО
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
#188