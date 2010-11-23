За окном падает снег, дует холодный ветер, все люди скукожились от мороза, но мне тепло, потому что есть такой чудесный заказчик, как Тигран. )) Что еще можно добавить? У Тиграна за 8 месяцев работы на этом ресурсе уже столько хороших отзывов, в которых дано столько метких характеристик, подчеркивающих прекрасные качества Тиграна и как человека и как заказчика, что мне ничего не остается, как присоединиться к уже сказанному. Приятный в общении, конкретный в постановке задачи, быстрый в оплате - мечта, а не заказчик. Одно расстраивает - это то, что нельзя поставить оценку в 20 баллов ))