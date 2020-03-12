QA Тестирование чат-бота

Евгения я замучила, в чем искренне раскаиваюсь)) В основном, вопросами что-да как правильно. Но получила ответы на каждый свой запрос, а также удовольствие от результата работы. Евгений отвечал быстро и по делу. Завершил проект точно в срок (и так сжатый донельзя). Буду обращаться еще :) Спасибо!