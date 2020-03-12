QA Тестирование чат-бота

$100
Тестирование сайтовЗавершен1 заявка344 просмотра
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Чат-бот реализован на основе https://dialogflow.com/ + реализована верстка и интеграция на сайте.

Тестировать необходимо и функционал чата, и верстку, и соответствие дизайну.

Чат-бот отвечает на вопросы пользователей по скриптам.

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4 года назад
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
evkrem
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$100
5 дней
Евгения я замучила, в чем искренне раскаиваюсь)) В основном, вопросами что-да как правильно. Но получила ответы на каждый свой запрос, а также удовольствие от результата работы. Евгений отвечал быстро и по делу. Завершил проект точно в срок (и так сжатый донельзя). Буду обращаться еще :) Спасибо!
Если быть откровенным, то меня радуют абсолютно все заказчики. Одни своим появлением в моих трудовых буднях, другие своим исчезновением. Так вот, Наталья яркий представитель заказчиков, с которыми приятно работать и хочется максимально отсрочить момент прекращения сотрудничества. В общении легка и приятна, в постановке задачи без труда находит общий язык, всегда на связи. Одним словом искренне рекомендую.