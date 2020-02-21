Дебаг веб приложения на iOS

Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок349 просмотров
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нужно будет несколько раз прокликать веб-приложение на iOS на сафари и скинуть логи с консоли (через макбук приконнектить)

iOS
4 года назад
zhuravelsv
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад