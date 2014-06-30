3D ролик-план комнаты внутри

Нужно сделать 3D ролик в флеш формате на 3-4 секунды

телеметр (устройство на картинке) лучом направляется в один угол комнаты, мы видим этот красный луч

потом поворачивается на 90 градусов, направляется в другой угол

и так 4-5 раза, в разные стороны и углы

в конце показываем результат, полный план в 3d (может как вид сверху)

комнату можно взять любую которая выглядит красиво

от вас стоимость и сроки