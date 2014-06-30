3D ролик-план комнаты внутри

3D-графикаЗавершен2 заявки234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать 3D ролик в флеш формате на 3-4 секунды

телеметр (устройство на картинке) лучом направляется в один угол комнаты, мы видим этот красный луч

потом поворачивается на 90 градусов, направляется в другой угол

и так 4-5 раза, в разные стороны и углы

в конце показываем результат, полный план в 3d (может как вид сверху)

комнату можно взять любую которая выглядит красиво

от вас стоимость и сроки

10 лет назад
danWolf
Данил 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
shogun31337
Артём 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать 3D ролик для появления логотипа

    Нужно сделать 3D ролик для появления логотипа Разобрать логотип по элементам, сделать его в 3D, оставить корпоративные цвета добавив глянцевую текстуру, при вращение элементов добавить блики и сделать на белом фоне. В кадре логотип ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внесение правок в 3D визуализацию ванной комнаты

    Добрый вечер. Имеется исходник 3D визуализации ванной комнаты. Необходимо переставить, а где-то заменить предметы интерьера ванной комнаты. Мебель, материалы и остальные предметы прилагаются. Также имеется фото, пример ванной комнаты (прикреплен) - необходимо подвести комнату в исходнике ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовать иллюстрации к полиграфическому изданию

    Нужно заменить иллюстрации на 3Д Вот удачный пример: http://monolith.in.ua/pdd/onlayn-pdd-ukrainyi-na-russkom-yazyike/ Примерно нужно знать стоимость замены всех иллюстраций Ссылка на публикацию: http://files.mail.ru/11C7C157DB9746A5A5333A4FDEA6534C

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3Д визуализация комнат

    $1000

    Необходимо на основе чертежей в автокаде и подборки в интернете сделать 3Д визуализацию комнат. Всего 227 квм.

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модели деревьев и цветов

    Для игры требуется разработка 3D моделей деревьев. Для начала 1 дерева - Ель голубая. 10 этапов роста (10 моделей), от маленького до большого. Чтобы понять детальность моделей - самый большой рост это растровая картинка 200 ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Смоделить пингвина 3D

    сделать модель пингвина в 3D полумультяшный и оттекстурить текстура - обычный пингвин до 14.05.2014 до 18-00 стоимость?

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется 3D-визуализатор на небольшое задание

    Уважаемые трехмерщики-визуализаторы, требуется ваша помощь в разработке оформления стен в торговой точке. Описание задачи: есть торговая площадь мебельной компании, ассортимент мебели разнообразный — спальни, кухни, детская мебель. Площадь разделена на зоны по ассортименту, перегородки из гипсокартона: ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3D Модель лекарства (таблетки) в фотокачестве

    $50

    3D Модель лекарства (таблетки) в фотокачестве. Нужна модель готовая к визуализации. Должно смотреться не хуже картинки в аттаче. Наличие портфолио - обязательно. В предложении укажите срок и сумму за работу Символическая предоплата 10$, Оплата вебмани ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 3D инструкция по разборке устройства

    СРОЧНО: Нужно сделать инструкцию для мастеров по разборке тахографа. Готовая модель есть в solid Референсы: https://vimeo.com/43643683 референс на качество картинки http://www.youtube.com/watch?v=kWADsadpF08 референс по детализации разбора Пишите цену и срок исполнения. Задача срочная P.S.: интересует именно очень хорошее умение юзать солид/инвентор и аддон ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3D модель чехла для телефона

    Нужно сделать 3D модель чехла для телефона, как тут : http://download.alesko.eu/ramka.jpg Модель middle poly с текстурами Пишите сразу цену и срок

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад