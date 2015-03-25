mbakhtina

Марина mbakhtina

 
50 летИспания/Виго
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Обо мне

Образование

Физико-математическое образование, специализация - математика и информатика

Бухгалтерский учет (Россия)

Налогообложение (Испания)

Языки

Русский (родной)

Испанский (свободный разговорный, грамотный письменный / уровень С1+/ сертификат Escuela Oficial de Idiomas, Vigo, España)

Английский (средний уровень)

Навыки

Программирование - более 20 лет (SQL, Java /включая Android, PHP, Depdhi, VBA, HTML, CSS..)

Функциональное тестирование, автотесты Seleniun IDE

Управление проектами, руководство коллективом, freelance сотрудничество

Переводы РУССКИЙ

PHPAndroidHTMLCSSJavaVBA
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 часов
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