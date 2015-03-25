Обо мне
Образование
Физико-математическое образование, специализация - математика и информатика
Бухгалтерский учет (Россия)
Налогообложение (Испания)
Языки
Русский (родной)
Испанский (свободный разговорный, грамотный письменный / уровень С1+/ сертификат Escuela Oficial de Idiomas, Vigo, España)
Английский (средний уровень)
Навыки
Программирование - более 20 лет (SQL, Java /включая Android, PHP, Depdhi, VBA, HTML, CSS..)
Функциональное тестирование, автотесты Seleniun IDE
Управление проектами, руководство коллективом, freelance сотрудничество
Переводы РУССКИЙ
Переводы
нет отзывов
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