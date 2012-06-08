Разработать фирменный стиль компании

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт20 заявок187 просмотров

Нужно разработать логотип и фирменный стиль для компании, которая планирует заниматься туризмом и недвижимостью.

13 лет назад
mbakhtina
Марина 
52 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

neisa
35 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$80
5 дней

Заявки фрилансеров

neisa
35 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад