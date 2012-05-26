Разработать фирменный стиль для нового магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт27 заявок239 просмотров

Разработать фирменный стиль для нового магазина рыболовных товаров.

1. Название.

2. Логотип.

3. макет баннера.

4. Вывеску.

5. Визитку.

6. Пластиковую карту.

Ждём конкретных предложений и образцов работ.

13 лет назад
fishing-tula
Михаил 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

JetPilot
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
13 лет назад
$330
12 дней

Заявки фрилансеров

JetPilot
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
13 лет назад