Малый магазин, компьютерной техники, переферии, комплектующих и прочей электроники. Основной уклон сделан на компьютерную тематику. Требуется разработка логотипа, макет банера для наружного короба с рекламой и фирменного стиля (визитки, банеры настенные, листовки для ...
Разработать фирменный стиль для нового магазина
Разработать фирменный стиль для нового магазина рыболовных товаров.
1. Название.
2. Логотип.
3. макет баннера.
4. Вывеску.
5. Визитку.
6. Пластиковую карту.
Ждём конкретных предложений и образцов работ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Фирменный стиль44 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать брендбук по уже готовым элементам: лого, фирм.бланк, фирм.почтов.конверт, фирм.папка, визитка. Т.е. будут исходники этих элементов фирменного стиля, их не надо разрабатывать, нужен толко ББ на 8-12 страниц с полным описанием этих элементов ...Фирменный стиль13 заявокЗакрыт13 лет назад
Креативность — (созидательный, творческий) — творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве независимого фактора, а также ...Фирменный стиль12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Интересует разработка : - Логотипа - Медали, которой награждаются победители для патентования - Оформления презентации Сразу говорю, бюджет ограничен, поэтому предложения с заоблачными ...Фирменный стиль5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Ищется креативный дизайнер для координального обновления фирменной символики, рекламы на рабочих авто, визитки, и все что с этим связанно.Должно быть креативно, ново, свежо... Цена зависит от количества и качества рекламы. Высылайте свои эскизы на почту ...Фирменный стиль18 заявокЗакрыт13 лет назад
Предполагается строгий полугосударственный стиль.Фирменный стиль23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Что нужно сделать: 1. Освежить/осовременить логотип (прикрепил). Предоставить несколько вариантов. 2. Визитка 3. Фирменный бланк 4. Конверт з.ы. Совковость не приемлема. С талантливым ...Фирменный стиль34 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $230
Верстка фирменного стиляЗавершен13 лет назад
Необходимо разработать фирменный стиль, логотип и подобрать название для фирмы сайта. Кампания будет оказывать услуги в сфере туризма и организации развлекательных мероприятий. Стоимость и сроки реализации проекта указывайте в заявке.Закрыт13 лет назад
- $250
Доброго времени суток, фрилансеры! Нужно разработать дизайн 2ух разворотов для каталога товаров. Формат А4. Примеры разворота, фото для каталога, лого и цветок в формате eps, и если ...Завершен13 лет назад