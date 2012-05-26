Логотип, фирменный стиль для салона красоты

Необходим разработать логотип и фирменный стиль для салона красоты, полный комплекс:

* Лого

* Бланки

* Конверты

* Штендеры

* Вывески (при входе в салон на улице, при входе над дверью, в салоне над ресепшенем)

* Таблички информационные и таблички для дверей в каждый кабинет

* Прайс листы

* Рекламные флаеры (5-6 видов услуг)

* Униформа (футболки, мед. халаты, фартуки)

* Беджики

* Напольные указатели

* Накопительная скидочная карточка

* Сертификаты подарочные

* Визитки