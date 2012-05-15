Разработка брендбука

Нужно сделать брендбук по уже готовым элементам: лого, фирм.бланк, фирм.почтов.конверт, фирм.папка, визитка. Т.е. будут исходники этих элементов фирменного стиля, их не надо разрабатывать, нужен толко ББ на 8-12 страниц с полным описанием этих элементов ...