Разработка брендбука

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт18 заявок184 просмотра

Требуется разработка бренд бука от идеи до реализации, (логотип есть). Бюджет 700$

13 лет назад
Axiom-Advert
Владимир 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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