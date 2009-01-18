boss_bankir

$1000
Срочно розыскиваем Дизайнера из Москвы для изготовления дизайна Сайта Опыт работы от 3-х лет P.S Ищем срочно объем работ большо
Дизайн сайтов34 заявки
Закрыт
15 лет назад
Срочно розыскиваем Дизайнера из Москвы для изготовления дизайна Сайта Опыт работы от 3-х лет P.S Ищем срочно объем работ большо
Необходим дизайнер и верстальщик в одном лице и строго из Москвы (так как нужны встречи) Объем работ большой Требование: Опыт работы от 3-х лет Просьба работы или портфолио кидайте в личку Офис метро Белорусская
Необходимо разработать модуль вывода и поиска пример w ww.dom.ru/map для базы данны сайта по аренде квартир www.atn.ru Просьба: Все предложенияпо модулю и по ценам и "ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕРЫ РАБОТ" строго на почту test зверь atn.ru p.s. Сорри ...