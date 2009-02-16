Создание интернет-магазина на базе OsCommerce.

Нужно создать интернет-магазин на базе движка OsCommerce по продаже товара используя XML.

Кто готов взяться - стучите в асю (2 три 13 ноль 7 шесть)

Опыта создания интернет-магазинов на OsCommerce обязателен.

Портфолио обязательно.

Если вы не делали магазинов на OsCommerce и вам нечего показать, пожалуйста не стучите.