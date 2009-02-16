Создание интернет-магазина на базе OsCommerce.

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок210 просмотров
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Нужно создать интернет-магазин на базе движка OsCommerce по продаже товара используя XML.

Кто готов взяться - стучите в асю (2 три 13 ноль 7 шесть)

Опыта создания интернет-магазинов на OsCommerce обязателен.

Портфолио обязательно.

Если вы не делали магазинов на OsCommerce и вам нечего показать, пожалуйста не стучите.

15 лет назад
Funker
Макс 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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