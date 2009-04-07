Разработка WAP версии сайта autolombard

$50
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок169 просмотров
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Требуется разработать WAP версию сайта http://www.autolombard.ru 2-3 страницы.

15 лет назад
autolombard
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
msdn11
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$50
2 дня
Очень доволен работой. Проект "Разработка WAP версии сайта" Вячеслав не просто выполнил работe на отлично но и реализовал функционал который был нам необходим, но не был заложен в ТЗ. Также благодаря профессиональным советам Вячеслава, мы смогли добиться большей отдачи от проекта Рекомендую.
Оплата вовремя, постановка задачи хорошая, рекомендую!
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