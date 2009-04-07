Разработка WAP версии сайта autolombard

Очень доволен работой. Проект "Разработка WAP версии сайта" Вячеслав не просто выполнил работe на отлично но и реализовал функционал который был нам необходим, но не был заложен в ТЗ. Также благодаря профессиональным советам Вячеслава, мы смогли добиться большей отдачи от проекта Рекомендую.