Cоздание онлайн игры

Предисловие: Скандинавский аукцион – это вид аукциона, при котором товар или услуга выставляется на продажу по минимальной стоимости. Участники торгов делают ставки с фиксированным шагом. Победителем считается участник, сделавший последнюю ставку. Источник: http://gagen.ru/ Задача: Сделать аналог http://gagen.ru/. Предпочтения отдаются разработчикам, которые отлично знают: 1. ...
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Нужно создать сайт онлайн игры
Тама игры -футбол
Пример игры -http://11x11.ru/ ,но конечно все должно быть свое
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