Cоздание онлайн игры

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок264 просмотра
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Нужно создать сайт онлайн игры

Тама игры -футбол

Пример игры -http://11x11.ru/ ,но конечно все должно быть свое

15 лет назад
kanter
Виктор 
52 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
berand
Андрей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$800
30 дней
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