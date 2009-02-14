Интернет - аукцион

Требуется разработать WAP версию сайта http://www.autolombard.ru 2-3 страницы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание интернет аукциона. По типу молоток.ру Можно на базе готового скрипта. Необходимость собственных модификаций. Прошу не писать тех, кто не модифицировал подобные скрипты.
Очень приветствуются в портфолио рабочие сайты такого плана.
Цену м сроки указывайте сами
Прекрасно если кто сможет объяснить плюсы и минусы польского движка www.istore.pl. молоток на нем - но вроде там закрытый код - в любом случае разобраться на польском не смогла - кто знаком - откликнитесь для консультации -
Никаких предоплат. Только через СБС
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