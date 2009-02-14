Интернет - аукцион

Создание интернет аукциона. По типу молоток.ру Можно на базе готового скрипта. Необходимость собственных модификаций. Прошу не писать тех, кто не модифицировал подобные скрипты.

Очень приветствуются в портфолио рабочие сайты такого плана.

Цену м сроки указывайте сами

Прекрасно если кто сможет объяснить плюсы и минусы польского движка www.istore.pl. молоток на нем - но вроде там закрытый код - в любом случае разобраться на польском не смогла - кто знаком - откликнитесь для консультации -

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