Интернет - аукцион

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок248 просмотров
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Создание интернет аукциона. По типу молоток.ру Можно на базе готового скрипта. Необходимость собственных модификаций. Прошу не писать тех, кто не модифицировал подобные скрипты.

Очень приветствуются в портфолио рабочие сайты такого плана.

Цену м сроки указывайте сами

Прекрасно если кто сможет объяснить плюсы и минусы польского движка www.istore.pl. молоток на нем - но вроде там закрытый код - в любом случае разобраться на польском не смогла - кто знаком - откликнитесь для консультации -

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15 лет назад
WOMAN
58 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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