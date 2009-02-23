Приватный Проект для Торопова Евгения

Евгений очень хороший программист и человек в целом! Хорошо идёт на общение и постоянно находиться в онлайн. Сам предлагает идеи по улучшению проекта. В целом мне очень понравилось работать с Евгением , так как при общение возникает уверенность, что исполнитель никуда не пропадёт и доведёт весь проект до ума.