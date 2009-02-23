Приватный Проект для Торопова Евгения

$800
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок214 просмотров
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Сайт под ключ

15 лет назад
Media-S
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
STGayA
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
54 отзыва
15 лет назад
$800
5 дней
Евгений очень хороший программист и человек в целом! Хорошо идёт на общение и постоянно находиться в онлайн. Сам предлагает идеи по улучшению проекта. В целом мне очень понравилось работать с Евгением , так как при общение возникает уверенность, что исполнитель никуда не пропадёт и доведёт весь проект до ума.
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