Интернет-магазин софта

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка153 просмотра
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Основная задача:

Создание на сайте раздела на основе 1С битрикс с возможностью авто-публикации товаров (в наличии) на сайтах:

Торг.ру

Яндекс.Маркет

Price.ru

Формирование заказов на основе артикулов.

Писать строго в icq 357-108-147

15 лет назад
YandexSEO
Сергей 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
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