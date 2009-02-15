Интернет-магазин софта

Создание интернет аукциона. По типу молоток.ру Можно на базе готового скрипта. Необходимость собственных модификаций. Прошу не писать тех, кто не модифицировал подобные скрипты. Очень приветствуются в портфолио рабочие сайты такого плана. Цену м сроки указывайте сами Прекрасно если ...