Создание сайта

И так требуется:

1. Нарисовать дизайн - сайт про моду, про отели, кафе и все такое. Создать логотип "Prestige" и внедрить его в дизайн, который будет нарисовать. Дизайн должен быть гламурным, красивым, привлекательным, пестрым и т.п.

2. Верста и нацепление на Джумлу. Исправление недочетов и др.

3. Сайт на трех языках.

4. Ответы вопросы и подробности ТЗ будут предоставлены избранному исполнителю

Структура сайта выложена в прикрепленном документе.

Пишите ваши цены и сроки. Аську и личку не зафлуживать. Исключительно сюда.

Сайты для примера:

http://elle.ru

http://www.tata.ru/

ПРЕДОПЛАТЫ НЕ ДЕЛАЮ! Работа по завершению будет оплачена сразу же.