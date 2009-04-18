Создание сайта

$500
Сайты «под ключ»Завершен19 заявок328 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

И так требуется:

1. Нарисовать дизайн - сайт про моду, про отели, кафе и все такое. Создать логотип "Prestige" и внедрить его в дизайн, который будет нарисовать. Дизайн должен быть гламурным, красивым, привлекательным, пестрым и т.п.

2. Верста и нацепление на Джумлу. Исправление недочетов и др.

3. Сайт на трех языках.

4. Ответы вопросы и подробности ТЗ будут предоставлены избранному исполнителю

Структура сайта выложена в прикрепленном документе.

Пишите ваши цены и сроки. Аську и личку не зафлуживать. Исключительно сюда.

Сайты для примера:

http://elle.ru

http://www.tata.ru/

ПРЕДОПЛАТЫ НЕ ДЕЛАЮ! Работа по завершению будет оплачена сразу же.

15 лет назад
Metrix
Рауф 
43 годаАзербайджан
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
InfoRegion
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$485
15 дней
Это моя вторая работа с данной Павлом и его группой. Я опять очень доволен. Молодцы. 5+!!!
Работаем второй раз. И второй раз работой довольны. :) По проекту были дополнительные доработки. Оплатил без проблем. Рекомендую!
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